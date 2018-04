An Ungarn gouf gewielt. Bis 19.00 Auer de Sonndeg den Owend waren d'Walbüroen an Ungarn op.

De leschte Sondagen no huet d'Fidesz-Partei vum Premier Viktor Orbán eng bequem Avance vun 20% op déi riets-extrem Jobbik an d’Sozialisten. Nach am Laf vum Owend sinn déi éischt Héichrechnungen z’erwaarden.



De Petz Bartz mat den Entwécklungen an Ungarn an engem klenge Portrait vum méigleche Wahlgewënner Orbán.

E rëscht sech gär mat den nationale Faarwe vun Ungarn, de rietse Nationalist Viktor Orbán, deen am Virfeld vun de Wale keng Televisiounsdebatt agoung mat de Vertrieder vun anere Parteien, mee deen et konsequent virgezunn huet, seng Sympathisanten an déi vu senger Fidesz-Partei op Walpropaganda-Evenementer géigeniwwer ze stoen als de Retter vun der Natioun a vun Europa. Als deen eenzegen, deem et geléngt, mat der dozou néideger Portioun Rassismus a Friemenhaass, d’Migratioun aus muslimesche Länner z’ënnerbannen an déi chrëschtlech Wäerter vum Land ze retten.

Dat war net ëmmer esou. Als mëttelméisseg talentéierten Hobbystiermer war de Viktor Orbàn mat 26 Joer e jonke Liberalen, wéi e sech 1989, an der Phas vu Glasnost a Perestroïka, géint de kommunistesche Regimm zu Budapest gestallt huet. Et war och eng perséinlech Ofrechnung mat de kommunisteschen Iwwerzeegunge vu sengem Papp. D’Partei Fidesz huet hien ugangs als Allianz vu jonken Demokrate matgegrënnt, mam Zil d’Befreiung vum Totalitarismus.

Aus dem Dissident gouf e Premier a seng politesch Usiichte goufen ëmmer méi flexibel. Am Fong louch him méi un der Muecht an dem Erhale vu senger Muecht, wéi un enger preziser Ideologie.

Haut bewonnert de 54 Joer alen Orbán de Putin a steet ganz riets, well en erkannt huet, dass hien domat kann d’Stëmme fänke vum Duerchschnëtts-Ungar an där ginn et der am meeschten. Vum jonke Liberalen ass e ganz wäit ewech geréckelt an als Opportunist verdankt hien ebe grad der Immigratioun seng zolidd politesch Karriär.

De Geescht vun Europa ass just esou laang interessant, wéi generéis Subsiden d’Keesen zu Budapest fëllen. Mee den Diktator, wéi e vum Kommissiounspresident Juncker genannt gouf, war ëmmer intelligent genuch, fir op dëser Säit vun der rouder Linn ze bleiwen.

Déi wierklech Suerge vun Ungarn e Sonndeg, wou 7,9 Millioune Bierger opgeruff si wielen ze goen, si net d’Immigratioun, mee d’Korruptioun, dat ënnerentwéckelt Gesondheets- an d’Edukatiounswiesen an déi miserabel niddreg Kafkraaft vu senge Bierger. Mee dorop huet de Populist Viktor Orbán keng Äntwerten.