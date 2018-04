A Syrien ass e Militärfluchhafe bombardéiert ginn, heescht et vu staatleche Medien. Am Viséier war de Fluchhafen Taifur am Zentrum vum Land.

© AFP Archivbild

Weider heescht et, datt dovunner auszegoe wier, datt et sech ëm eng US-Attack gehandelt huet.



No der presuméierter Gëftgas-Attack op d'Stad Duma huet den US-President Donald Trump de Baschar-al-Assad e "Véi" genannt. Den Trump huet och Russland an den Iran schaarf kritiséiert.



Och de franséische President Emmanuel Macron huet d'Attack veruerteelt an eng haart Äntwert annoncéiert.



De franséische Staatschef an den US-President hunn e Sonndeg mateneen telefonéiert.