20 Joer Fridden an Nordirland/Reportage Pierre Jans



Mat deem Accord goung den nordiresche Biergerkrich tëscht den ireschen Nationalisten an den protestanteschen Unionisten op en Enn. Den 10. Abrëll 1998 haten déi iresch an déi britesch Regierung an déi nordiresch Parteien dat sougenannte Karfreideg-Ofkommes ënnerschriwwen. Mam Zil, déi paramilitäresch IRA op der irescher Säit an d'UDA, sou wéi d'UVF bei de Briten ze desarméieren an déi haart Grenz tëscht Irland an Nordirland opzehiewen. 20 Joer duerno steet de Brexit virun der Dier, mam Risiko, dass déi al Wonne vun dësem Biergerkrich nees opginn.

Wonnen, déi Jore gebraucht hunn, bis se geheelt waren. Vill Leit, ob Protestanten oder Katholiken, hu während dem bluddege Biergerkrich Famill, Frënn a Bekannter verluer. Sec Grenzkontrolle waren do nach déi harmlos Contrainten. Nordirland war an de fréien 20er Joren onofhängeg vun der irescher Republik ginn. Tëscht 1969 an 1998 war et dunn den Identitéite-Kampf tëscht deenen, déi sech mat de Brite vereent gefillt hunn, an deenen, déi sech als Ire gesinn hunn. An de Geschichtsbicher steet awer och, dass nëmmen e Brochdeel vun de Bierger aktiv an dësem Konflikt bedeelegt war. Déi paramilitäresch Organisatiounen op deenen zwou Säiten hu Krich géintenee gefouert an dobäi uginn, am Sënn vum Vollek ze kämpfen. Ronn 3.500 Mënsche sinn iwwer d'Joren Affer vun den Ausernanersetzunge ginn. Bis dunn 1998 op Karfreideg de Friddensaccord ënnerschriwwe gouf.

An der Grenzregioun tëscht Irland an Nordirland ass et mëttlerweil idyllesch. Op den éischte Bléck. Et gesäit een zwar keng Zénk an och keng Kabaische mat Zaldote méi. Experte si sech awer sécher, dass d'Gesellschaft an Nordirland nach ëmmer gespléckt ass. An dass e Brexit d'Tensiounen, déi den Ament nach op Äis geluecht sinn, nees entdeeë kéint. Et ass nämlech nach net kloer, wéi d'Grenz tëscht Nordirland an Irland nom Brexit kéint ausgesinn. Nordirland gehéiert dann zu Groussbritannien an Irland bleift an der Europäescher Unioun. Déi kathoulesch Nationalisten am Norde fille sech da wahrscheinlech duebel op d'Féiss getrëppelt: d'britesch Premierministesch ass wéinst hirer parlamentarescher Ofhängegkeet géintiwwer der protestantescher Unionist-Party net gewëllt, den Nationalisten entgéintzekommen. An da kënnt jo nach den Austrëtt aus der EU dobäi. An dass d'EU eng haart Grenz tëscht Irland an Nordirland mat alle Mëttele verhënnere wëll, an Nordirland esouguer nom Brexit nach den Accès an de Bannemaart an d'Zollunioun accordéiere wëll, dat dierft d'protestantesch Unionisten dann nees net freeën.

Fin mot vun der Geschicht. D'Gebuertsdagskand ''Friddensaccord'' war op e Brexit an d'Konsequenzen dovunner net preparéiert. International Experte ginn net dovun aus, dass et nees zu bluddegen Ausernanersetzunge kënnt. A wann, dann hätt dës nei Generatioun vergiess, wéi et virun 20 Joer an Nordirland war.