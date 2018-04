Hie sëtzt wéinst Korruptioun am Prisong, an awer soll de brasilianeschen Ex-President Lula Kandidat vun der Aarbechterpartei fir d'Presidentiellen bleiwen.

© AFP

Dat huet d'Partei matgedeelt.



Et ass natierlech net kloer, ob de Luiz Inacio Lula da Silva iwwerhaapt kann untrieden, nach ginn et awer Appel-Instanzen.



De Lula läit, Ëmfroen no, an der Wielergonscht däitlech vir.