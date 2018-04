Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

Do wieren e besseren Accès op de Marché, nei Méiglechkeeten am Finanzsecteur a manner strikt Konditioune fir auslännesch Firmen, notamment an der Autos-Industrie. Dat gouf op der Konferenz zu Bo'ao annoncéiert, dem asiatesche Pendant zum Weltwirtschaftsforum.



Op den aktuellen Handelssträit mat den USA ass de Xi Jinping net agaangen.