Dës Zomm gouf e Méindeg beim Optakt vum neie Prozess géint den 80 Joer alen Acteur genannt. Dem fréiere Star gëtt virgeworf, 2004 a sengem Haus zu Philadelphia eng Fra mat Pëlle roueg gestallt ze hunn a sech u hir vergaang ze hunn.



Den éischte Prozess d'lescht Joer am Juni war geplatzt, nodeems de Jury sech net op en Uerteel eenege konnt. E Méindeg huet den zweete Prozess ugefaang.



De Bill Cosby gëtt vu ronn 60 Frae beschëllegt, si viru ganz laange Joere mëssbraucht ze hunn. Well déi meescht Fäll verjäert sinn, bezitt sech de Prozess just op ee Fall aus dem Joer 2004.



Schonn 2006 hate sech de Cosby an dat presuméiert Affer Andrea Constant aussergeriichtlech gëeenegt. D'Héicht vun der Zomm war awer bis ewell geheim.