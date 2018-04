© facebook.com

Bis zu 83 Millioune Facebook-Notzer weltwäit hunn, ouni hiert Wëssen, Informatiounen an Daten un d'Entreprise fir Datenanalysen "Cambridge Analytica" geschéckt. Deemno wéi eng Apps oder Internetsäiten ee selwer, respektiv engem seng Facebook-Friends, benotzt huet, kéint ee vun dësem Fall vun Dateklau betraff sinn.



Riets geet jo vun der sougenannter Facebook-App "This Is Your Digital Life", déi Date vu User weider u "Cambridge Analytica" geschéckt huet.

Op engem seng Informatiounen effektiv u "Cambridge Analytica" weidergeleet goufen, kann ee vun elo un mat Hëllef vun engem Facebook-Tool préiwen. Dat Eenzegt, wat ee maache mussen, ass de Link vum Tool opzemaachen an op sengem eegene Facebook-Account ageloggt sinn.



Op der Säit vum Link gëtt dann automatesch kontrolléiert, ob ee vum Dateklau betraff ass oder net.