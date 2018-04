© STRINGER / AFP

Den UNO-Spezialemissaire fir Syrien warnt virun enger internationaler militärescher Konfrontatioun an der Krisegéigend. Weider Spannungen tëscht den USA a Russland kéinten an eng Katastroph féieren.



Hannergrond ass eng presuméiert syresch Gëftgas-Attack, bei där de Weekend 150 Mënsche gestuerwe sinn, an der bis zu 1.000 blesséiert goufen. Washington a Paräis denken haart iwwert eng militäresch Attack no. Den US-President Donald Trump huet wéinst der Entwécklung a Syrien, eng fir d'Enn vun der Woch geplangte Rees a Südamerika, ofgesot. Déi syresch Arméi ass an héchstem Alarm.

Antëscht fuerdert den UNO-Generalsekretär eng onparteiesch Enquête. Onofhängeg international Experte sollen op der Plaz a Syrien ënnersichen op Gëftgas agesat gouf. De syresche Staatschef Al-Assad huet kuerz drop Vertrieder vun der internationaler Organisatioun fir de Verbuet vu chemesche Waffe fir eng Enquête invitéiert.