Zeien hat der Police gemellt, datt an der Musel e Kierper géif dreiwen. Ma d'Leit vum Rettungsdéngscht hunn 2 Läichen aus dem Waasser gezunn, déi vun engem 69 Joer ale Mann an engem 4 Joer ale Kand.Wéi d'Police matdeelt, géif et sech éischten Ermëttlungen no ëm en tragescht Accident handelen. D'Beamte ginn dovunner aus, datt de Grousspapp seng Enkelin wollt retten, ma datt si béid net méi aus der Musel erauskoumen an erdronk sinn.