Ewéi et vun de Sécherheets-Autoritéiten aus dem Bundesstaat Para am Norde vu Brasilien heescht hätt ee Ausbroch-Versuch aus engem Prisong ginn. D'Prisonéier wiere vun enger schwéier arméierte Band vu baussen ënnerstëtzt ginn.Bei Ausernanersetzungen mat der Police soll et hei zu 20 Doudege komm sinn. Ewéi et heescht, sollen d'Prisonéier selwer och arméiert gewiescht sinn.D'arméiert Band soll probéiert hunn, mat Sprengstoff d'Mauer vum Prisong an de Stad Belém ze zerstéieren.