An Indonesien sinn op d'mannst 82 Mënschen ëmkomm, well se selwer gebrannten Drëpp gedronk hunn.

© RTL-Archiv

80 weider Mënsche si mat Vergëftungssymptomer an d'Klinik ageliwwert ginn.



D'Affer sinn dëse Mount ënner anerem an der Provënz Westjava an an der Haaptstad Jakarta ëmkomm.

An Indonesien ass Alkohol verhältnisméisseg deier, dofir kafe vill Leit Gedrénks wat schwaarz produzéiert gouf.