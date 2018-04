© Wikipedia

D'Edelgard Huber von Gersdorff war dee wuel eelste Mënsch an Däitschland. Wéi d'Famill elo matgedeelt huet, ass si e Méindeg gestuerwen. Zum Schluss war si op stänneg Hëllef ugewisen: Si souz am Rollstull, huet praktesch näischt méi gesinn an huet extrem schlecht héieren.Si koum 1908 zu Thüringen an enger Offizéiersfamill op d'Welt an ass an hirer Jugend op Karlsruhe geplënnert. Trotz Kinderlähmung ass d'Edelgard Huber von Gersdorff eng begeeschtert Sportlerin bliwwen, huet ëmmer trainéiert an ass vill Vëlo gefuer. Souguer mat 112 Joer huet si nach hir kleng Muskelübunge gemaach.Ob dëst hiert Geheimnis war, huet si op hirem Gebuertsdag de 7. Dezember net verroden. Fir si war d'Erreeche vun dësem héijen Alter ganz einfach Schicksal.