Iwwer 40 Leit koumen an e Spidol.De Bus war um Wee op Nairobi, wéi et zum trageschen Tëschefall koum. Als Ursaach nennt déi lokal Police mënschlecht Versoen. De Kontroller, deen den Trafic op der Bréck regelt, hat e falscht Signal ginn. Béid Gefierer si sech doropshin op der Bréck entgéint komm. De Chauffer vum Bus huet d'Kontroll verluer.A Kenia sinn déidlech Tëschefäll mat Busser keng Seelenheet. All Joer stierwen dobäi ronn 3.000 Mënschen. Der WHO no kéint dës Zuel souguer 4 Mol méi héich sinn. Ganz grujeleg war en Accident 2016, bei deem 40 Mënschen ëmkoumen. Deemools war en Tankwon an en anert Gefier gerannt an explodéiert.