© afp

Allerdéngs si bei dëse Chifferen, wéi gewinnt keng aus China dobäi, do sinn déi Chifferen nämlech e Staatsgeheimnis. Den Estimatioune vun Amnesty no goufen do Dausende Leit higeriicht.



Zuelen, déi Amnesty International am grousse Ganze positiv stëmmen. De President vun Amnesty Lëtzebuerg, den David Pereira ënnersträicht, dass ee weider besuergt wier, mee de Fakt, dass d'Zuel vun den Hiriichtungen erofgeet, géif hinnen nei Hoffnung ginn.



Amnesty begréisst et dann och, datt Guinea an d'Mongolei d'Doudesstrof fir all d'Strofdoten ofgeschaaft hunn.