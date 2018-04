An den USA ass e weidere Member vum Berodungsteam vum US-President Donald Trump zeréckgetrueden.

© AFP Archivbild

D'Beroderin Nadia Schadlow, Member vum nationale Sécherheetsrot, huet zu Washington hir Demissioun fir Enn Abrëll ugekënnegt. Eng Begrënnung gouf net genannt.



An de leschte Wochen an Méint koum et ëmmer nees zu Récktrëtter vu Mataarbechter vum US-President.