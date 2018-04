En Donneschdeg de Moien hat e Mann bei der S-Bahnstatioun Jungfernstieg zu Hamburg op eng Fra an hiert 1 Joer aalt Meedchen agestach.

© AFP

De 34 Joer alen Ex-Mann vun der Fra gouf als Verdächtege festgeholl, hien ass och de Papp vum Kand.D'Kand ass no der Attack nach um Quai vun der S-Bahnstatioun gestuerwen, d'Mamm ass spéider an der Klinik un hiren uerge Blessure gestuerwen.Den Ex-Mann vun der Fra hat sech kuerz no der Attack bei der Police gemellt a sech selwer gestallt. Hie gouf kuerz drop virun enger Bank zu Hamburg festgeholl.