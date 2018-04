E gréisseren Asaz vun der franséischer Police gouf et e Freideg den Owend an der renomméierter Universitéit Sorbonne zu Paräis.

© AFP

Eng 200 Studenten haten d'Gebai besat, fir géint d'Reform iwwert den Accès an d'Héichschoulen ze protestéieren. D'Direktioun hat matgedeelt, et hätt een d'Police geruff, nodeems een 3 Stonnen ouni Resultat mat de Studenten negociéiert hätt.D'Protester vu Studente géint déi geplangte Reform vum President Macron zéie sech uechter d'ganz Land. Eng Dosen franséisch Unie sinn den Ament nach ganz oder zum Deel besat. De Macron huet en Donneschdeg an engem Interview op der Tëlee betount, et géif sech ëm professionell Agitateuren handelen. Hien huet d'Studenten drun erënnert hir Examen wären net aus Schokla.