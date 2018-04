© AFP (Archiv)

Déi däitsch Police huet zu Fulda am Bundesland Hessen e Mann erschoss, deen an enger Bäckerei direkt e puer Mënschen soll ugegraff an deels schwéier blesséiert hunn. Bei den Affer handelt et sech éischten Informatiounen no ëm d'Personal an e Liwwerant, esou sot eng Spriecherin vun der Police. D'Attack hätt géint 4.20 Auer e Freideg de Moien stattfonnt. Detailer iwwert de presuméierten Täter an den Hannergrond vun der Dot ginn et nach keng.