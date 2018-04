© RTL Archivbild

D'Eltere stounge mam 5 Joer ale Bouf an hiren 2 anere méi klenge Kanner op der Gare Wuppertal-Elberfeld. Vun hanne koum op eemol e jonke frieme Mann gelaf, huet sech de Bouf gekroopt an ass mat him virun en Zuch gelaf, dee grad an d'Gare eragefuer koum. Kuerz ier den Zuch op hirer Héicht war, huet hie sech zesumme mam Kand de laange Wee tëscht d'Schinne geluecht.De Maschinist huet direkt reagéiert an huet eng Noutbremsung ageleet, konnt awer net verhënneren, dass den Zuch e puer Meter iwwert déi Zwee gerullt ass.Zeien hunn den 23 Joer ale Mann nom Tëschefall ugehal, ier d'Police ukomm ass. Hien ass keen Onbekannten an e gouf festgeholl wéinst versichtem Doutschlag. D'Motiv ass nach onkloer, de psycheschen Zoustand vum Täter soll elo ënnersicht ginn.De Jong gouf glécklecherweis just liicht verwonnt a koum mat e puer iwwerflächleche Blessuren am Gesiicht an d'Spidol. D'Famill, déi dat Ganzt huet missen nokucken, stoung ënner Schock a gouf psychologesch betreit ginn.