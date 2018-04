Eng Spezialunitéit huet dräi Syrer am Alter vun 21, 23 a 27 en Donneschdeg am Raum Saarlouis verhaft.

© Archiv

Dat huet um Freideg de Moien de Parquet vu Koblenz an d'Landespolizei aus dem Saarland matgedeelt.Zwee vun de Männer sollen a Syrien Member vun der Terrororganisatioun IS gewiescht sinn. Si sollen 2015 an Däitschland Asyl gefrot hunn. D'Police hat, wéi ënnert anerem d'Saarbrücker Zeitung schreift, en Tipp vun engem Mataarbechter aus engem Flüchtlingsheem krut. Deen hat de Mann vun 23 Joer an engem Video erkannt, wéi e mat Handgranaten a verschiddene Krichswaffen ze gesi war. D'Enquête géint déi 3 Männer war schonn zanter Oktober amgaang.