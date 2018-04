Weider vermësst Famill: Keng Iwwerliewenschance méi fir Tengelmann-Chef

Zanter 7 Deeg gëtt den 58 Joer ale Karl-Erivan Haub vermësst. Hie war an der Schwäiz an der Géigend vum Matterhorn Schi gefuer an ass ni zeréckkomm.

Vun RTL