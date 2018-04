Um Samschdeg sollen d'Experte vun der Organisatioun fir de Verbuet vu chemesche Waffen zu Duma ukommen, fir ze préiwen, ob do Gëftgas agesat gouf.

Internat.: Am meeschte gelies

De russeschen Ausseminister Lawrow seet, dës presuméiert Attack wier vun engem russland-feindleche Geheimdéngscht inzenéiert ginn.

Et hätt een och Beweiser, déi net ze widderleeë wieren. Et géif sech ëm de Geheimdéngscht vun engem Land handelen, dat an der éischter Rei steet, bei der Campagne fir Stëmmung géint Moskau ze maachen. De Porte-Parole vun der russescher Arméi weist mam Fanger op d'Britten.

Am Raum steet nach ëmmer d'amerikanesch Menace vun engem militäreschen Asaz a Syrien. Eng erwaarte Rakéiten-Attack ass awer nach keng decidéiert Saach, esou dat Wäisst Haus.

Virum Hannergrond vun der US-Menace seet de russeschen Ausseminister, dass Russland weider op ass fir den Dialog.

Trotz de Spannungen wieren d'Militär vu Russland an den USA weider a Kontakt. Den Donald Trump hätt och rezent nach en Telefonsgespréich mam Vladimir Putin gehat. Um Freideg huet de franséische President Macron mam Putin telefonéiert.