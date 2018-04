© afp

Wéi et aus dem Pentagon geheescht huet, wieren dräi Ziler viséiert gewiescht. Déi britesch Royal Air Force huet zum Beispill eng fréier Rakéitebasis bei Homs beschoss. Do sollen dem britesche Verdeedegungsministère no chemesch Produite fir Waffe gelagert gi sinn, an der Haaptsaach d’Gëft Sarin. Et gouf och eng Fuerschungsinfrastruktur bei Damaskus ugegraff.



Um kuerz viru 5 Auer e Samschdeg de Moien huet den amerikanesche Verdeedegungsminister James Mattis annoncéiert, d’Loftugrëff vun den USA, Groussbritannien a Frankräich wiere virleefeg eriwwer. Et wieren den Ament keng weider Attacken am Land geplangt, esou de Mattis viru Journalistin am Pentagon. Sollt de syresche President awer nees chemesch Waffen géint säi Vollek asetzen, wieren nei Attacke méiglech.

Et géife keng aner Alternative ginn, wéi d’Militärinterventioun a Syrien fir ze verhënneren, datt op Chemiewaffe géint d’Vollek zeréck gegraff gëtt. Esou huet déi britesch Premier Theresa May d’Operatioun justifiéiert.



D'Loftugrëff hunn dann och Ënnerstëtzung bei der NATO fonnt. Wéi de Jens Stoltenberg an engem Schreiwes zitéiert gëtt, wieren d’Attacken dofir geduecht, fir Ugrëff mat Chemiewaffe géint dat syrescht Vollek z’ënnerbannen.



Russland dogéint, wat op der Säit vum syresche Regime steet, gesäit an den Attacken vun den USA eng Provokatioun. De russeschen Ambassadeur zu Washington huet erkläert, datt mat dësem Schratt de russesche President Putin beleidegt géif ginn. Et géif ee seng Konsequenzen aus der Operatioun zéien. Wéi déi géifen ausgesinn, huet den Ambassadeur net präziséiert. Ma Russland huet dann awer och präziséiert, datt keng Bommen an der Ëmgéigend vu Russesche Stëtzpunkter ageschloe wieren.



Aus dem Ausseministère vu Moskau huet et geheescht, datt d’Attacke grad zu engem Zäitpunkt kommen, wou Syrien eng Chance op eng friddlech Zukunft hätt kéinten hunn.



Iwwerdeems wiert sech Damaskus a veruerteelt d’Attack op säi Land. Washington, Paräis a London hätten an der Nuecht géint internationaalt Recht verstouss.