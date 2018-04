Een Doudegen an iwwert 950 blesséierter. Dat ass den aktuellste Bilan nodeems et e Freideg an der Gazasträif zu bluddegen Ausernanersetzunge koum.

© afp

Ronn 10.000 Persounen haten sech un der Grenz zu Israel versammelt an do den israelesche Fändel verbrannt. D’Autoritéite sinn ënnert anerem mat Tréinegas géint d’Leit virgaangen. Een 28 Joer ale Palestinenser gouf vun enger Kugel am Bauch getraff an ass doropshi gestuerwen. Iwwert 200 weider Persoune solle Schosswonne gehat hunn, heescht et aus dem palestinensesche Gesondheetsministère.



Zanter Enn Mäerz si bei Masseprotester laanscht d'Gazasträif 35 Persounen ëm d’Liewe komm. Israel betount, datt een d’Zuel vun den Affer esou niddereg wéi méiglech wéilt halen.