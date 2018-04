An der Resolutioun gëtt illimitéierten humanitären Asaz an d'Analyse vun de presuméierte chemeschen Attacken op Duma gefuerdert.

No Loftattack a Syrien

Nodeems si keng 24 Stonne virdrunner eng Militärinterventioun a Syrien géint de Regime vum Bachar Al Assad lancéiert hunn, hu Frankräich, Groussbritannien an d’USA dem Weltsécherheetsrot vun der Uno e Samschdeg den Owend een Entworf fir eng Resolutioun virgeluecht. Mat där soll een onofhängege Mechanismus geschaf ginn, deen déi presuméiert Attack mat chemesche Waffen zu Duma analyséiere soll. Am Pabeier gëtt och de syresche President Bachar Al Assad opgefuerdert, komplett mat der Organisatioun fir d’Verbuet vu chemesche Waffen zesummenzeschaffen.



D’Resolutioun gesäit och een humanitären Accès ouni Limitatiounen fir ganz Syrien vir.

Eng amerikanesch Vertriederin vun der US-Regierung huet iwwerdeems zu Washington annoncéiert, datt d’USA konkret Indicen dofir hunn, datt bei der Attack op d’Rebellenhéichbuerg Duma net nëmme Chlorgas soll géint Zivilisten agesat gi sinn, mä och den Nervegas Sarin. Dat géif aus der Analyse vu Biller an Aussoe vun Aenzeien ervirgoen.

Russland koum e Samschdeg mat enger eegener Resolutioun-Propos net duerch de Weltsécherheetsrot. Moskau wollt u sech, datt de Rot d’Loftugrëff vun den USA, Frankräich a Groussbritannien condamnéiert. Nëmmen dräi Länner am Weltsécherheetsrot hu fir den Texte gestëmmt, dat ware Russland selwer, China a Bolivien.



