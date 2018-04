Si si net mat der Ré-Electioun vum ungaresche President Victor Orban averstanen. E Samschdeg den Owend sinn zéngdausende Leit an der Haaptstad Budapest op d’Strooss gaangen, fir géint de zeréckgewielten Ministerpresident Orban ze protestéieren a fir méi Demokratie am Land.



Ënnert anerem ware Slogane wéi “Mir sinn d’Majoritéit” oder och nach “Mir wëllen an engem Rechtsstaat liewen” gejaut ginn. De leschte Sonnden huet dem Orban seng Partei d’Parlamentswahle gewonnen. Zanter 2010 regéiert hien d’Land a kritt ëmmer nees virgehäit, sech an de Justizsystem anzemëschen oder och nach d’Pressefräiheet anzeschränken.