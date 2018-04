Zerstéiert Gebaier zu Duma © AFP

Déi syresch Arméi huet an der Nuecht annoncéiert déi fréier Rebellenhéichbuerg Ost-Ghuta elo komplett ze kontrolléieren. Een Arméispriecher huet dovunner geschwat, datt d’Enclave vum Terrorismus gebotzt gi wier. Zanter Mëtt Februar huet d’Arméi mat der Ënnerstëtzung vu Russland eng Militäroffensiv lancéiert gehat. De syreschen Observatoire fir Mënscherechter mat Sëtz zu London, geet dovunner aus, datt bei der Offensive op d'mannst 1.700 Zivilisten ëm d’Liewe komm sinn.



RTL.lu: No Loftattacken a Syrien - Trump schwätzt vu "perfekter Attack" an "erfëllter Missioun"



RTL.lu: No Loftattack a Syrien - Frankräich, USA a Groussbritannien leeën der Uno Resolutioun vir



Iwwerdeems ginn et Nouvellen, datt eng iranesch Militärbasis am Norde vu Syrien bei Aleppo e Samschdeg Owend bombardéiert gi wier. Eng Lagerhal wier viséiert gewiescht. Doropshin wier et zu enger enormer Explosioun komm. Wien derhannert stieche géif, wier nach net kloer. Op der anerer Säit huet de syresche Regime erkläert, datt Bommen am Lager explodéiert wieren, Bombardementer hätt et keng ginn. Den Iran ënnerstëtzt, wéi och Russland, de Regime vum Al Assad.