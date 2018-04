Dat gouf am Kader vun de Festivitéiten, déi d'Gebuert vum Grënner vun Nordkorea Kim Il Sung gefeiert hunn, annoncéiert.

© AFP (Archiv)

Nordkorea wëll seng Relatioune mat China verdéiwen. An der Nuecht huet den Diktator Kim Jong Un een héije chinesesche Vertrieder vun der kommunistescher Partei zu Pjöngjang empfaangen. Dat am Kader vun engem Festival, deen d’Gebuert vum Grënner vu Nordkorea dem Kim Il Sung dediéiert ass. Fir déi Occasioun huet China eng Rei Artisten op Pjöngjang geschéckt. Peking ass ee vun den Haaptënnerstëtzer vu Nordkorea, och wann d’Bezéiung tëscht de béide Natiounen duerch ONU-Sanktiounen ëmmer nees geschwächt goufen. Et wéilt een awer nees een Austausch op héijem Niveau hunn, huet de Kim Jong Un vis-à-vis vun enger nationaler Noriichtenagence erkläert.