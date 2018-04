© AFP

E Samschdeg gouf den Interimspresident Gerard Batten un d’Spëtzt vun der Partei gewielt, et gouf kee Géigekandidat. Säi Virgänger huet missten Ufank vum Joer Zerécktrieden, well hie sech rassistesch iwwert dem Prënz Harry seng Frëndin Megan Markle geäussert hat.



An de leschte Jore ginn et ëmmer nees Wiessel un der Parteispëtzt, well et innerhalb vun der UKIP chaotesch Zoustänn nom Brexit Vote 2016 ginn.