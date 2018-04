© AFP

De fréieren däitschen Ausseminister Frank-Walter Steinmeier warnt virun enger Entfriemung mat Russland. An engem Interview mat der “Bild am Sonntag” erkläert den däitsche Bundespresident, datt esouwuel op der Säit vum Westen, wéi och op der russescher Säit keng Vertrauensbasis méi géif ginn.



An dee Manktem u Vertraue géif wäit iwwert d’Affär ëm den Duebelagent Skripal goen. Ma et dierft ee Russland mat senge Leit net zum Feind erklären, esou de Steinmeier. Dofir géif ze vill um Spill stoen. Allerdéngs misst d’Europäesch Unioun dem Kreml weisen, wat säin Handele fir Suitte kann hunn.