D’Leit waren u sech op d’Strooss gaangen, fir géint d’Regierungspolitik ze protestéieren. Allerdéngs koum et zu Randaler an Ausernanersetzunge mat der Police. 51 Persounen, an der Haaptsaach lénk Aktivisten, goufen dem franséischen Inneministère no zu Montpellier festgeholl an 12 Persounen zu Nantes. 9 Poliziste wiere blesséiert ginn.



Zu Nantes ass d’Situatioun eskaléiert, wéi d’Beamten een Terrain wollte raumen, deen zanter längerem vun den Aktiviste besat gouf. Dobäi goufen d’Beamten ënnert anerem mat Molotov-Cocktaile beschoss, déi hu mat Tréinegas a Waasserwerfer geäntwert.