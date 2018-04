Internat.: Am meeschte gelies

De Gilad Erdan nieft dem Netanjahu. © afp (Archiv)

Wéi den israelesche Minister fir déi bannescht Sécherheet op enger israelescher Arméi-Televisioun erkläert huet, géif Israel net akzeptéieren, datt sech den Iran an der Regioun breet mécht a permanent etabléiert. Dofir géif een d'Interventioun vum Westen e Samschdeg de Moie begréissen. Et géif näischt un der Situatioun fir d'Syrer änneren, mee déi iranesch Präsenz a Syrien géif d'Existenz vun Israel menacéieren, esou de Gilad Erdan. Déi israelesch Arméi wier bereet, op all Reaktioun selwer ze reagéieren.