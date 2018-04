Extrait Emmanuel Macron



D'Aufgab vu Frankräich wier et, mat jidderengem ze schwätzen, sou den Emmanuel Macron e Sonndeg den Owend an engem Interview a franséische Medien. Hien hätt u sech geplangt gehat, an d'Tierkei ze reesen, fir do mam Kremlchef Wladimir Putin, dem tierkesche President Erdogan an dem iranesche President Ruhani fir Gespréicher beieneen ze kommen. Allerdéngs hätt d'Attack mat chemesche Waffe a Syrien dëse Pläng e Stréch duerch d'Rechnung gemaach.Elo missten awer nei Efforten ënnerholl ginn, fir eng diplomatesch Léisung ze fannen, sou nach den Emmanuel Macron. Frankräich wéilt mat all den implizéierte Parteie schwätzen, besonnesch mat deenen, déi de syresche Staatschef Assad ënnerstëtzen, deemno Russland an den Iran. Just esou kéint eng permanent Léisung fir de Konflikt, deen elo schon 7 Joer am Gaang ass, fonnt ginn, sou nach de franséische President.Am Interview e Sonndeg den Owend, ënnert anerem op BFMTV, huet den Emmanuel Macron d'Rakéitenattack op e neits justifiéiert a betount, dass se konform zu den Engagementer wier, déi ee geholl huet.

Ochhuet betount, dass et no jorelaangem Krich net esou ka weider goen. Et géif een alles dru setzen, de politesche Prozess ze relancéieren.D'iwwerdeems bleiwen haart géintiwwer Russland. Di amerikanesch UNO-Ambassadricehuet fir haut nei Sanktioune géint russesch Entreprisen annoncéiert. Viséiert si Firmaen an hir Produiten, déi a Verbindung mam syresche Staatschef Baschar al-Assad oder dem Asaz vu chemesche Waffe stinn.D'USA, Groussbritannien a Frankräich haten an der Nuecht op e Samschdeg aus Revanche fir eng presuméiert Gëftgasattack an der Géigend vun Damaskus iwwer 100 Rakéiten op op mannst dräi Ziler ofgeschoss. Si maachen di syresch Regierung fir eng Attack mat chemesche Waffen de 7. Abrëll op d'Stad Duma responsabel. Syrien, Russland an den Iran weisen des Reprochen zeréck.Zanter 2011 sinn no Donnéeë vun de Vereenten Natiounen iwwer 400.000 Mënschen ëm d'Liewe komm. Millioune vu Leit sinn am In- an am Ausland op der Flucht.Mat um Dësch sëtzt och de Lëtzebuerger Diplomatiechef Jean Asselborn. D'Europäesch Unioun hat sech um Weekend hannert d'Rakéitenattack vun den USA, Frankräich a Groussbritannien gestallt. Et gëtt domat gerechent, dass d'Ministere mat weidere Sanktioune dreeën, sollt Damaskus op e neits chemesch Waffen asetzen.Zu Den Haag gesi sech parallel d'Experte vun der Organisatioun fir de Verbuet vu chemesche Waffe beieneen, wéinst der presuméierter Attack mat chemesche Waffen op d'Stad Duma a Syrien.Op enger internationaler Syrien-Konferenz d'nächst Woch zu Bréissel soll weider un enger politescher Léisung fir de Konflikt geschafft ginn. Weider Sujeten e Méindeg um EU-Ausseministerconseil zu Lëtzebuerg sinn déi extrem ugespaante Relatioune mat Russland an d'Atomofkommes mam Iran.