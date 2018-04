Déi zwou Maschinne si bei Schwäbisch Hall matenee kollidéiert. Bei den Doudesaffer handelt et sech ëm de Pilot vum ULM an e Passagéier aus dem Sportfliger. Och hei schéngt et sech ëm de Pilot ze handelen. Ob nach weider Leit u Bord vum Fliger waren, ass net gewosst. Wéi et vun der Police heescht, waren déi zwou Maschinnen am Gaangen ze landen, wéi et zu der Kollisioun koum.