All d'Prisonéier wiere fräi komm, sou eng Spriecherin vun den zoustännegen Autoritéiten. D'Aktioun huet e puer Stonne gedauert.



An Israel liewen no Donnéeë vun der Regierung ronn 42.000 afrikanesch Immigranten.



D'Autoritéiten haten am Februar 207 vun hinnen inhaftéiert, nodeems si refuséiert haten, d'Land ze verloossen.



Den Ieweschte Geriichtshaff hat allerdéngs den 10. Abrëll decidéiert, dass d'Regierung bis e Sonndeg misst en Accord mat anere Länner fonnt hunn, fir déi betraffe Leit opzehuelen oder se fräizeloossen.



Den israelesche Premier Netanjahu hat Uganks vum Mount en Accord mam UN-Flüchtlingswierk gekënnegt.