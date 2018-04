© AFP-Archiv

Hien huet den Donald Trump an engem Interview op der Televisiounschaîne ABC hefteg attackéiert an als moralesch onfäeg bezeechent, fir d'Funktioun vum President ze exekutéieren.



Eng Persoun, déi Frae wéi e Stéck Fleesch behandelt, déi permanent géif léien a sech dorobber behaapt, dass dat amerikanescht Vollek et gleeft, wier moralesch net capabel fir dëse Posten, sou den James Comey.



Den Trump hat de fréieren FBI-Chef am Mee zejoert entlooss an hie méi spéit mat de Russland-Enquêtë vum FBI a Relatioun bruecht.



Weider sot de Mann, dass hien net un d'Spekulatioune gleeft, dass den Donald Trump geeschteg net fit wier oder Demenz am Ufanksstadium hätt. Hie wier villméi eng Persoun, déi iwwerduerchschnëttlech intelligent ass, déi Gespréicher suivéiert a weess, wat geschitt.



Den Donald Trump hätt net e medezinesche Problem, mä e moraleschen, sou nach den James Comey am Interview.