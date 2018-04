© RTL Archivbild

E Méindeg de Moien hunn d'Pompjeeën et fäerdeg bruecht ee Brand an der Géigend vun Olympia ënnert hir Kontroll ze bréngen. D'Läschequippe ginn duerch de Stëbs gestéiert, well een nëmmen e puer honnert Meter wäit gesäit. D'Protection civile huet d'Awunner opgeruff net schwéier ze schaffen. Persounen déi Problemer mam Häerz an den Otemweeër hunn solle sech net dobaussen ophalen.