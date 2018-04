Internat.: Am meeschte gelies

Dat hunn déi zoustänneg Ëmweltministesch an de Staatssekretär fir Ëmwelt vun den zwee Bundeslänner e Méindeg zu Tréier matgedeelt. E sécherheetstechnesche Rapport wier zwar zur Konklusioun komm, datt d'Atomkraaftwierk en héije Risiko fir déi ganz Regioun representéiert. An awer géifen d'Experten soen, datt eng Plainte géint d'Atomkraaftwierk wuel nëmme wéineg Succès hätt.



Dem franséischen Droit no musse fir sou Fäll déifgräifend Beweiser fir konkret Sécherheetsrisike virleien. Dat ze beweisen géif awer vill kaschten a wuel Joren daueren, sou d'Politiker. Grad wéi Lëtzebuerg och striewen déi zwee däitsch Bundeslänner scho laang un, datt Cattenom vum Netz geholl gëtt.