Zënter 2015 wier dës Attack am Gaang. D'Attack hätt Internet-Provideren, wichteg Infrastrukturen a souguer Routere vu Privatpersounen am Viséier gehat.Dës Nouvelle hätt näischt mat de Loftattacken op Syrien ze dinn, sou d'Cybersécherheets-Agence zu London, den FBI an den US-Homeland-Ministère an enger Pressekonferenz um Méindeg.