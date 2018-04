Di syresch Arméi war an der Nuecht op en Dënschdeg an héchster Alarmbereetschaft, wat den Asaz vun enge sëllechen Ofwierrakéite provozéiert huet.

Duma, 16. Abrëll

Dat mellt um Dënschdeg de Moien di däitsch Noriichtenagence dpa a berifft sech op syresch Militärkreesser. Do virdrun hate syresch Medie gemellt, dass israelesch Kampffliger verschidden Ziler an der Géigend vun Damaskus wéi och bei Homs ugegraff hätten.Di syresch Loftwaff hätt an dem Kontext op d'mannst 9 Rakéiten ofgefaangen.11 Deeg no der presuméierterzu Duma a Syrien solle sech um Dënschdeg dann onofhängeg Enquêteuren op der Plaz selwer e Bild vun der Situatioun kënne maachen. De russeschen Ambassadeur sot e Méindeg zu Den Haag, dass d'Enquête vun den Experten vun der Organisatioun fir de Verbuet vu chemesche Waffen um Dënschdeg kéinten ufänken. D'Enquêteure waren e Samschdeg zu Damaskus ukomm, bis haut haten si awer keen Accès zu där Plaz, wou de 7. Abrëll chemesch Waffe sollen agesat gi sinn.Di amerikanesch Regierung huet no Donnéeë vum Wäissen Haus nach keng Decisioun iwwergeholl. Dem US-President seng Spriecherin Sarah Sanders sot, dass nei Sanktioune géifen envisagéiert ginn a geschwënn och eng Decisioun soll falen. Di amerikanesch UNO-Ambassadrice Nikki Haley hat di nei Sanktioune géint russesch Entreprisë fir e Méindeg annoncéiert. Si solle sech géint Entreprisen an hir Produiten riichten, déi a Relatioun mam syresche Staatschef al-Assad oder dem Asaz vu chemesche Waffe stinn.