Si stinn ënner Verdacht eng rechtsterroristesch Vereenegung gegrënnt ze hunn. Et wieren och Attentater op politesch Géigner consideréiert ginn, heescht et vum Parquet.Déi Beschëllegt sollen am Gaange gewiescht si Waffen a Munitioun ze sammelen, grad wéi Materialie fir Bommen ze bastelen. Si solle sech Ufank 2017 ënnert dem Numm "Nordadler" zu enger rechtsterroristescher Vereenegung zesummegeschloss hunn.D'Razziae waren an Niedersachsen, Schleswig-Holstein a Bremen.