D'Unicef geet dovun aus, datt 2018 am Mali 300.000 Kanner un akuter Ënnerernierung leiden. Wann d'Kannerhëllefswierk net op der Plaz wär, kéint dat ganz problematesch sinn. "Wa mer déi Kanner net therapeutesch ernieren, stierwe se", erkläert d'Direktesch vun Unicef Lëtzebuerg. D'Sandra Visscher ass den Ament op der Plaz. Am Interview mat RTL Télé Lëtzebuerg schwätzt Si iwwer déi praktesch Aarbecht vun Unicef am Mali.





Wichteg Beräicher sinn d'Stëllen a jonke Mammen z'erklären, wéi wichteg et ass, déi éischt 6 Méint exklusiv ze stëllen. Grousst Thema ass och d'Hygiène, wat ganz vill mat Ernierung ze dinn hätt. Sou genannt "Modell-Mammen" spillen eng wichteg Roll, déi gutt informéiert ginn an esou anere Mammen déi wichteg Messagë weiderginn.





Virun iwwer 70 Joer, 1946, gouf d'Kannerhëllefswierk UNICEF vun de Vereente Natioune gegrënnt. Villes huet sech zanter hier verännert, sécher awer net d'Hëllef, op déi Kanner op der ganzer Welt méi wéi jee dréngend ugewise sinn. Gutt Beispill ass de Mali, wou Ënnerernährung een déif verwuerzelte Problem ass a wou ouni d'Aarbecht vun UNICEF nach vill méi Puppelcher a Kanner hir éischt 1.000 Deeg net iwwerliewe géifen.