D'Reform gëtt vun de Gewerkschaften kontestéiert, well se eng Privatiséierung fäerten. Déi gewerkschaftlech Mobilisatioun geet trotz dem Vott an der Assemblée nationale weider.



D'SNCF huet matgedeelt, datt 1 vun 3 TGV'en, all zweeten TER an ee vu 4 Intercity'e fuere soll. Den Trafic vum Eurostar soll quasi normal funktionéieren. Eurostare wäerten der viraussiichtlech 4 vu 5 fueren. Fir en Donneschdeg annoncéiert sech eng ähnlech Situatioun. Och da si Streikaktioune geplangt.



De Streik huet och nees Repercussiounen op verschidde Linnen tëscht Frankräich an dem Grand-Duché. Betraff ass d'Ligne 90 tëscht Lëtzebuerg a Nanzeg.