Schonn am Februar hate Rebellegruppen ronn 300 Kanner fräi gelooss. Am ganze solle bannent e puer Méint ronn 1.000 fréier Kannerzaldoten nees an dat zivilt Liewen integréiert ginn, wéi d'UN-Kannerhëllefswierk Unicef bekannt ginn huet.D'Organisatioun a Regierungspartner hate mat de Konfliktparteien verhandelt, fir des Liberatioun ze erméiglechen. Soubal d'Kanner fräi sinn, ginn^^ se medezinesch a séilesch betreit, heescht et vu Vertrieder vun der Unicef am Südsudan. Dono ginn déi fréier Kannerzaldoten bei der Formatioun an der Beruffsausbildung ënnerstëtzt. Am Biergerkrich am ostafrikanesche Land, deen 2013 ausgebrach ass, setzen d'Rebellegruppen wéi och d'Arméi Kanner an. Vill musse kämpfen, eng sëlleche ginn och als Sex-Sklave gehalen a musse schwéier schaffen. D'Unicef geet dovun aus, dass aktuell ongeféier 19.000 Kanner Member vun arméierte Gruppen am Südsudan sinn.