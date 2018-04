D'Barbara Bush war d'Fra vum fréiere President George Bush an d'Mamm vum President George W. Bush. Si ass am Alter vun 92 Joer gestuerwen.

D'Barbara Bush am Joer 2013

Eréischt e Sonndeg hat e Spriecher vun hirem Mann bekannt ginn, dass di fréier First Lady decidéiert hätt keng weider medezinesch Traitementer méi an Usproch ze huelen. Detailer iwwert hire Gesondheetszoustand goufe keng gemaach.



D'Barbara Bush war duerch hir Direktheet an hiren dréchenen Humor ganz beléift beim amerikanesche Vollek. Hire Mann, de fréiere President George Bush hat si am Alter vu 16 Joer kenne geléiert. 1945 goufe si bestuet.