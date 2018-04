Et heescht, et wier de gréisste Policeasaz an der Geschicht vun der däitscher Police. Den Ament leeft eng grouss ugeluechte Razzia a ganz Däitschland.

+++Aktuell+++

Größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme seit Bestehen der #Bundespolizei!



Seit den frühen Morgenstunden bundesweiter Schlag gegen Netzwerk der organisierten Kriminalität.

Weitere Infos folgen…#BPolRazzia pic.twitter.com/5mWMCGtKlu — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) April 18, 2018

Iwwer 1.000 Poliziste sinn am Asaz. Di däitsch Police huet um Mëttwoch de Moien iwwer Twitter matgedeelt, dass et eng sëlleche Perquisitioune ginn. Et wier di gréissten Aktioun an deem Mooss, zanter dass et di däitsch Police gëtt.

Der däitscher Press no, hunn d'Beamte besonnesch Zwangsprostitutioun a Mënschenhandel am Viséier. Schwéierpunkt wier Nordrhein-Westfalen, wou méi wéi 60 Bordellen duerchsicht solle gi sinn.