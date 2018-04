Awer och de Syrienkonflikt an den Ëmgang mat den USA a Russland dierften zur Sprooch kommen. De franséische Staatschef huet mat enger Rei vu Proposen d'Debatt iwwert eng Reform vun der EU un d'Rulle bruecht. Eng ganz Partie vu sengen Iddien, dorënner eng Verdéiwung vun der Währungsunioun, trëfft net bei all den Uniounspolitiker op Zoustëmmung. D'Angela Merkel hat wuel annoncéiert, dass Berlin a Paräis virum EU-Sommet am Juni, eng staark gemeinsam Positioun wéilten duerleeën. A wéi wäit di däitsch Kanzlerin dem Emmanuel Macron entgéint kënnt, ass allerdéngs net gewosst. Mat engem gemeinsame Konsens gëtt iwwerdeems bei der europäescher Asylpolitik an der Kontroll vun den EU-Baussegrenze gerechent.