D'Ambassadeure vun deene 15 Memberlänner zéie sech fir eng 3 Deeg laang Klausur an e Chalet a Schweden zeréck.

Internat.: Am meeschte gelies

Dorënner d'Ambassadeuren aus den USA a Russland.



An der lescht hate sech d'Spannungen am UN-Sécherheetsrot ëmmer méi zougespëtzt. Et gouf vill Sträit tëscht den Ambassadeuren. Eng ganz Partie Gespréicher iwwert d'Situatioun a Syrien sinn ouni Resultat op en Enn gaangen. Den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat doropshin virun engem Kale Krich gewarnt.