Wahrscheinlech liewenslänglech an de Prisong, muss an den USA ee fréiert Kannermeedchen, dat zwee Kanner ëmbruecht huet.

De Jury koum zu Conclusioun, dass déi 55 Joer al Fra schëlleg ass, am Oktober 2012, e Meedche vu 6 Joer an e klenge Jong vun 2 Joer mat engem Kichemesser an der Wunneng vun den Elteren zu Manhattan erstach ze hunn.

D'Defense hat nach probéiert de Jury dovun ze iwwerzeegen, dass d'Fra wéinst psychesche Problemer onzourechnungsfäeg gewiescht wier. Dat Argument gouf awer zeréck gewisen. Dem Parquet no war den Doud geplangt. D'Fra dierft elo de Recht vun hirem Liewen hanner Gitter verbréngen. D'Uerteel soll de 14. Mee gesprach ginn.