De Start zu Cape Canaveral a Florida hat musse verluecht ginn, well de Navigatiounssystem nach eemol huet mussen iwwerpréift ginn.



De Weltraumteleskop "Tess" soll an zwee Méint seng Positioun op Orbit areecht hunn an dann am Laf vun den nächsten 2 Joer de Weltall no neie Planéiten duerchkämmen. D'Missioun kascht ronn 200 Milliounen Dollar. Den Tess kéint souwuel kleng Planéite fannen, wéi och grouss Himmelskierper.